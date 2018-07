No están pensando en boicotear el tratamiento del presupuesto, trabajan en aportar propuestas alternativas, con especial esmero buceando en los transparentes archivos del oficialismo que facilita la ley de acceso a la información, intentando detectar gastos superfluos para ofrendar al tijeretazo. Se detienen en viáticos, contratos de asesoramiento y consultorías. Sugieren no tocar en absoluto ciencia y tecnología, y no descartan proponer impuestos sobre las ganancias de grandes corporaciones o del sector financiero.