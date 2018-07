La investigación profundizó en el análisis del yo en distintos grupos sociales. En general, nos comportamos como el resto del mundo. Por ejemplo, a mayor edad aumenta la interdependencia. Lo inesperado y contrario a lo que marcan los estudios internacionales fue que los individuos de clase media alta con título universitario se destacan por su bajo yo independiente con respecto al resto de la sociedad. O sea que los más educados no son los que tienden a desafiarse a sí mismos; y no buscan su propio destino a partir del desarrollo de sus habilidades. Por el contrario, los grupos sin educación superior y de nivel socioeconómico más bajo poseen una mayor puntuación en esta dimensión. Saben que, si no es por sus propios logros, no llegan a sobrevivir.