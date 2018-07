Cuando se analiza en profundidad este tipo de comportamientos las conclusiones suelen ser más preocupantes. Le pregunté a un sindicalista de SUTEBA por qué no salían a denunciar estas conductas. Me explicaron que se habían naturalizado tanto, que la mayoría de los docentes toma a la concesión de licencias médicas truchas como un derecho adquirido. Una suerte de 20 días extras de vacaciones que no figuran en el estatuto pero que todo el mundo se toma.