Volviendo al profesional y no milagroso salvataje de los niños y su entrenador en Tailandia, en las últimas horas, el equipo de rescate se ocupó de divulgar datos reales y no de ciencia ficción, de cómo hicieron los chicos para salir sanos y salvos. No nadaron ni bucearon. Tampoco caminaron en los tramos secos: fueron cargados en camillas.