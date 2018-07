8. Shock o gradualismo: en la ejecución políticas también se advierten dos argentinas, una que considera que a partir de un diagnóstico claro la medicina debe aplicarse de una vez, asumiendo riesgos controlados, como planes de contención social, para que el costo no recaiga entre quienes no lo pueden soportar; y los que amparados en la supuesta preocupación por los más débiles, recomiendan seguir un tratamiento homeopático, y por tanto lento, sin advertir que quienes se intentan proteger no tienen margen para esperar, y necesitan una acción inmediata que los saque de un estado de postergación insoportable;