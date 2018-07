Tenemos que salir del conflicto y de la pobreza, porque eternizan el pasado. Las categorías de la tradición política argentina y de la economía clásica ya no sirven. La famosa grieta también es pasado. La división entre lo viejo y lo nuevo debe ser esencial y no cosmética. No se debe construir una nueva esperanza política, porque la esperanza niega el resultado, el que solo se construye con acción concreta, simple y práctica.