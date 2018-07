La Argentina no se rinde. Si se rindiera, como en su momento se rindió la Unión Soviética, es posible que hoy no fuera una maravilla, pero al menos sería lo que Rusia es a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Si se rindiera, como se rindió Deng Xiaoping, es posible que no fuera un diamante, pero quizás sería lo que la China de hoy es a la China de Mao. Si se rindiera, como el Vietnam de Ho Chi Minh, es posible que no nadara en la abundancia, pero al menos habría dejado atrás la miseria como la dejó el Vietnam de hoy. Si se rindiera, como se rindió Mandela, tal vez no alcanzara el PBI de Japón, pero muy posiblemente sería lo que la Sudáfrica de hoy es a la Sudáfrica del Apartheid. Si se rindiera, como Chile se rindió ante el fracaso estrepitoso de Salvador Allende (porque vayan a buscar un chileno que vote hoy semejante delirio), tal vez no hubiera alcanzado los años de estabilidad trasandina, pero seguramente no sería el tembladeral que es hoy. Si se rindiera, como se rindió toda la Europa oriental, quizás fuera lo que la República Checa es hoy a Checoslovaquia.