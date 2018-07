Cuando cuestioné al Gobierno anterior, sus esbirros fueron otros, pero la furia y la agresión personal fue la misma, el poder aporta sus beneficios y hasta los hay que imaginan participar de una propuesta. Están siendo poco democráticos y digo "poco" porque soy generoso, no soportan discutir las ideas y mucho menos la obviedad de que ellos se enriquecen sin producir otra cosa que la de apropiarse de la riqueza colectiva. Si no cambia, este Gobierno va a incrementar la pobreza a la par de la deuda; si no cambia, este Gobierno va a intentar disfrazar de exitosa a la miseria que incrementa en la población. Me pueden decir lo que quieran, el Gobierno hasta hoy ha fracasado y, por más que se enojen, han borrado la esperanza del rostro de la gran mayoría de la sociedad.