Cabe recordar que, en septiembre de 1959, el presidente Frondizi ordenó al delegado argentino ante la XIV Asamblea General de las Naciones Unidas, el jurista y diplomático José María Ruda, quien llegó a ser luego presidente de la Corte Internacional de Justicia, que defendiese con fuerza que "el derecho a la vida existe desde el mismo momento de la concepción", que condenase la destrucción voluntaria de la persona por nacer y propugnase establecer sólidamente la ilicitud del aborto. En una carta de lectores publicada en La Nación el 04 de abril de 2000, el doctor Ángel M. Centeno, funcionario de Cancillería del presidente Frondizi, afirmó respecto de la postura de mi abuelo que él no trató de incriminar puntos de vista adversos, ni de demonizar posturas diferentes, sino de "ser consecuentes con un valor absoluto, como es el derecho a la vida del ser inocente, que se prioriza aun en circunstancias dramáticas que pudieran vivirse, de las cuales no es responsable (ni muchos menos culpable) el niño creado y en gestación".