Arabia Saudita habría accedido a aumentar la producción de petróleo para disminuir la cotización del barril de crudo, cuyo valor, el más alto desde el 2014, ha estado impulsado por el acuerdo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia, para recortar la producción petrolera, agravado por el colapso de la producción en Venezuela, Angola y Libia, y la decisión de Estados Unidos de denunciar el acuerdo nuclear del 2015 con Irán. Sin embargo, la disposición de Arabia Saudita puede no ser suficiente en momentos de creciente demanda global, ya que los productores de la OPEP podrían no ser capaces de abastecer a la totalidad del mercado si se elimina el petróleo iraní como consecuencia de las sanciones norteamericanas. Según pronósticos de Bank of America en el 2019 la escasez de petróleo podría ser de aproximadamente medio millón de barriles por día.