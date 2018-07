Por suerte el voluntarismo y las fundaciones sanas se ocupan de las políticas que los gobiernos abandonan. El economista Gerardo Della Paolera, desde la fundación Bunge y Born, junto con Mundo Sano y Gran Data, en forma multidisciplinaria, están elaborando un mapa de las zonas calientes de la Argentina afectada por el Chagas. Según la OMS tenemos 1.600.000 personas con Chagas. Condice esta estadística con la de un país pobre. Me decía Della Paolera: "No es contagiosa, pero uno de dos bebés de mamá chagásica contrae la enfermedad. Ataca el aparato digestivo, el corazón y produce la muerte súbita. En octubre o noviembre tendremos los resultados. Vemos que no hay políticas públicas sustentables. El Estado va, desinfecta y se retira. Luego la enfermedad se reproduce exponencialmente". Le pregunté a este exitoso profesional de la economía por qué abrazó esta lucha. "Después de treinta años en el exterior volví a la Argentina. Vi que tiene problemas africanos. Vi la involución. Y también vi que, cuando llegamos a los centros de decisión política, no les interesa el largo plazo. Esto no es solo un tema de salud, es un tema educativo, por eso salí de la burbuja de Buenos Aires e intento colaborar con la planificación a nivel federal".