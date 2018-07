El proyecto entró al Congreso en abril con las firmas de Massot, Carrió y Negri, tres diputados que no tienen vínculos con el tema y que representan a la coalición del Ejecutivo nacional, que tampoco se interesó por las cuestiones del hábitat popular ni durante ni antes de la gestión. Más aún, la misma idea de "urbanización" estaba totalmente al margen de las políticas urbanas hasta hace algunos años. Superado el paradigma erradicador de los setenta, el derrotero de las villas argentinas en los últimos treinta años estuvo más atravesado por obras de emergencia y programas de mejoramiento y regularización aislados, que, lejos de promover una real transformación desde la perspectiva de derechos, se limitaron a contener las tensiones sociales. En 2015, apenas unos meses antes de terminar la gestión, Cristina Fernández había presentado un proyecto de regularización enfocado a la vivienda familiar, que fue aprobado por Diputados. Como tantos otros, naufragó en el mar de la pérdida de estado parlamentario. Fueron los vecinos y las organizaciones de base quienes a lo largo de este tiempo se ocuparon de los problemas de infraestructura y vivienda, en esa especie de política de la no política que en toda Latinoamérica ha sido dejar que la informalidad resuelva lo que el Estado no soluciona.