Mientras Perón creía que no había "nada más elástico que la economía", su singular versión de la economía era lo suficientemente elástica a su vez para abrazar, cuando era necesario, alguna variante de la visión de "lucha de clases": "Cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, me encontré con un panorama similar al suyo que me planteó el primer dilema: debía elegir entre el pueblo o las fuerzas internas y externas de explotación. Si trabajaba para el pueblo, debía enfrentar la lucha con los políticos, la oligarquía y el imperialismo explotador. Si me inclinaba, en cambio, por estas últimas, debería enfrentar muchos escollos, era probable que finalmente chocara con los dos, resultando así peor el remedio que la enfermedad" (Perón, misma carta a Ibáñez del Campo).