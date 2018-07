El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se expresa públicamente a favor del tratamiento de estos temas, pero en términos institucionales sus acciones no son suficientes. En la Ciudad, durante 2016 se realizaron 563 abortos en efectores públicos. Esta cifra era menor a 150 en el año 2015, 100 en 2014 y 76 en 2013. Se puede ver que la evolución es fuertemente creciente, pero no podemos hacer un diagnóstico correcto de las causas, ya que la Ciudad no cuenta con estadísticas propias.