Pese a los problemas económicos evidenciados en los últimos meses, el Gobierno conserva una aprobación de gestión del 40 por ciento. Curiosamente —o no tanto— es una percepción que no se apoya en logros de gestión, sino fundamentalmente en la expectativa de futuro que aún tienen muchos argentinos respecto a la marcha del gobierno. Ciertamente este es un dato alentador para la Casa Rosada, pero cuya permanencia no está asegurada. Como puede verse en cualquier encuesta, al Gobierno le faltan logros que mostrar de cara a la opinión pública y el riesgo de frustración de esas expectativas está siempre al acecho.