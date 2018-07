El problema del delito no tiene nada que ver con una relación económica, de los que tienen más y los que tienen menos. El que roba o el que roba y mata no es Robin Hood, como en la ficción fílmica, pues, de ser así, las personas de menores recursos no se verían afectadas. En efecto, la realidad demuestra todo lo contrario, ellas son las más vulnerables ante el delincuente. No hay que ir muy lejos en los ejemplos, los jóvenes que viven en barriadas, que se levantan a las seis de la mañana, viajan en condiciones poco cómodas, se van a trabajar, y luego a estudiar y todo lo hacen a pulmón, me sigo preguntando dónde está la vulnerabilidad. Si a todo ese esfuerzo se le suma que tienen que cuidarse de que no los sometan o los tiren a las vías por un celular. ¿Y el Estado de qué lado está? O me preguntó: ¿A quién quiere defender el derecho?