El aborto es y será siempre un crimen: un acto en que se mata a un ser humano. Por lo tanto, se trata de algo inhumano y reprobable. No es lógico ni sano que una sociedad lo financie: podremos o no estar de acuerdo con que la mujer que aborta no sea criminalizada, pero sería lamentable que contra el derecho de todo ser humano a nacer se reconozca un supuesto "derecho a causar su muerte". Solo tendría sentido que el aborto fuese gratuito si se aceptara tal "derecho", pero ello es algo no únicamente inconstitucional en la Argentina, sino contrario a toda noción básica de humanismo. No podemos amparar un "derecho" a matar a uno de los nuestros.