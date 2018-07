Nadie entiende cómo van a reducir el stock de Lebac sin generar una llamarada inflacionaria. Lo que se verifica analizando el último informe monetario semanal del BCRA es que bajan el stock de Lebac pero la expansión de dinero sigue en el 30% anual. ¿Cómo no esperar que esa expansión monetaria no se vaya al dólar y a precios si la autoridad monetaria no está en condiciones de emitir una moneda que sea demandada?