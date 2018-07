Un tema no menor tiene que ver con la constitucionalidad o no del proyecto. Los entendidos aseveran que no es constitucional. Sobre este terreno mencionan el artículo 75, incisos 22 y 23 de nuestra Constitución, y la ley 23849 que ratifica la adhesión a la Convención del Niño, pero clarifica que hay vida desde la concepción, rigiendo sus derechos hasta los 18 años. Para el derecho no hay discusión al respecto. El artículo 19 de Código Civil y Comercial establece que hay persona desde su concepción y ello se traduce en un elemento normativo.