Todos los días me encuentro con gente que nos votó y no la está pasando bien. Pero nunca me plantean que les da vergüenza: me plantean una combinación de angustia y esperanza. Angustia por el camino difícil que nos toca transitar. Nosotros lo reconocemos, jamás lo negamos: este es un momento difícil, en el que no existen atajos.