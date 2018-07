Según el relato evangélico, no bien María Magdalena encontró señales en el sepulcro que el cuerpo de Cristo ya no estaba y trasmitió esta circunstancia, el anuncio de la resurrección provocó una reacción inmediata: los discípulos se pusieron en movimiento; en una actitud pronta para ser testigos de lo que estaba sucediendo. Llama la atención que el evangelista apunta que los discípulos corren, van a prisa, no se quedan en su lugar sino que van. Y a partir de ese ir soportando la represión y viviendo en la clandestinidad el pueblo de Dios levantó la Iglesia.