Los empresarios mascullan por los rincones. Muchos se sienten ninguneados. Dicen que el Presidente vive deslumbrado por los unicornios y los .com, que no son escuchados. Demandan políticas más realistas que ensanchen las posibilidades de producción y exportación. Dolidos, dicen que una cosa es un gobierno de empresarios y otra muy distinta es ser administrado por el hijo de un empresario secundado por un conjunto de CEO. Que "no se puede transformar Warnes a Silicon Valley en una semana, que no se festeja cuando se consigue en crédito sino cuando se lo termina de pagar".