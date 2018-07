"Entré a saludar al vestuario de la selección y la mitad no me dio pelota. Lo tomé como algo generacional, porque yo con estos pibes no tengo nada que ver. Me hubiese gustado que me saluden, pero no por quien soy, sino porque jugué y estuve en ese ambiente. No me hago mucho problema. En todo caso creo que no lo hicieron porque no lo sentían. Esta Selección no está muy conectada con la gente a pesar de haber jugado tres finales, que no es poco deportivamente. Pero nunca llegó a conectarse por falta de carisma, por los comportamientos de los chicos, no sé. Nosotros nos movíamos como mortales, como lo que éramos, más terrenales y la gente eso lo sentía. Ellos no fueron ayudados por los dirigentes que tuvimos hasta hace poco. No veo a ningún campeón del mundo dando vueltas ni hay un reconocimiento. Nadie sabe lo que se hizo porque nadie se los cuenta".