Hay un costado de la realidad en penumbras. Me imagino a una mujer en múltiples circunstancias enterándose de un embarazo que no desea, sea por la circunstancia que fuese; porque ese embarazo es fruto de una relación ocasional; porque está viviendo un momento económico angustiante; porque fue abandonada; porque siente que no está en condiciones de ejercer la maternidad; porque teme una represalia familiar; porque fue abusada por un familiar y no quiere denunciar el delito fruto del temor o simplemente no quiere explicarnos por qué no quiere.