Sin embargo, la imagen de Macri no está tan baja como intuitivamente se podría suponer en función del contexto actual. El Presidente aún logra resguardarse en la construcción simbólica de la "pesada herencia", lo que posibilita que todavía un significativo porcentaje de argentinos no le atribuyan a él y su gobierno toda la responsabilidad de los problemas económicos. La esperanza sigue siendo el motor al que recurre el Gobierno a fin de movilizar a esos electores. Y la presencia activa de Cristina en un escenario opositor que no logra superar la fragmentación sigue siendo funcional a un gobierno que pese a todo mantiene sus chances electorales.