El giro fue inmediato. La ex presidente Kirchner viajó protocolarmente al Vaticano pero mantuvo una conversación secreta con su compatriota durante varias horas. De ahí en más, las cosas se invirtieron: Francisco recibió privilegiadamente a los máximos exponentes del Gobierno, llegó a levantar la bandera de La Cámpora, y no se cansó de repetir ante sus interlocutores el memorable "Cuiden a Cristina". Algunos, no obstante, le atribuyen haber influido en la victoria de María Eugenia Vidal en las elecciones provinciales de 2015 menos por simpatía que por la derrota en la PASO de "su hombre", Julián Domínguez.