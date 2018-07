El fútbol argentino necesita dirigentes, no mercaderes. La diferencia entre unos y otros es clara. Fácil de entender. Los dirigentes sueñan, proyectan, construyen, luchan, no se resignan ni claudican, conducen y son forjadores del porvenir. Los mercaderes, en cambio, venden, compran y pactan. Venden: nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestros derechos. Compran: palabras, silencios, voluntades. Los mercaderes no luchan, sino que pactan. Pactan espacios de poder. Figuraciones. Para que nada cambie y todo siga igual. Actúan en defensa de sus privilegios, prebendas, comisiones y negociados.