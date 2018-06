Las expectativas podrán ser muchas, pero si no son convalidadas por la emisión monetaria, aquellas se dan de bruces con la realidad y, por tanto, o vuelven los precios al nivel anterior a la suba o se deja de vender. Los costos, por ejemplo, del petróleo, que están estrechamente vinculados con otros bienes, no generan ningún efecto inflacionario: si siguiera consumiendo el idéntico volumen de ese bien, tendrán que contraerse las compras de otros bienes y servicios, puesto que, como decimos, no aumentó la masa monetaria y si se deseara consumir la misma cantidad de los otros bienes y servicios, deberá demandarse menos petróleo. Por último, debe tenerse presente que la velocidad de circulación del dinero no opera en al vacío: si esta aumenta, también lo hace al mismo ritmo la velocidad de circulación de los bienes y los servicios contra los cuales se intercambian por dinero. En verdad, la velocidad dineraria como un lado del binomio se suele mirar con independencia debido a la ilusión óptica que produce la inflación, lo cual conduce a que la gente tienda a desprenderse de dinero.