El artículo propuso, esencialmente, dos tesis. En primer lugar, alegó que, en la Argentina, los precedentes judiciales carecen de relevancia jurídica en la medida en que la Corte Suprema no tendría una obligación de seguir sus decisiones anteriores. En segundo lugar, sostuvo que, aun si los precedentes fuesen obligatorios, de todos modos el fallo FAL no podría justificar la constitucionalidad del proyecto, en caso de ser sancionado y promulgado, pues, en dicho caso, la Corte Suprema se habría limitado a determinar que es constitucional la no punibilidad del aborto en el supuesto de que el embarazo hubiera sido el resultado de una violación.