El triunvirato de la CGT caracterizó al paro como un "desahogo" para los trabajadores frente a una situación acuciante, en un anuncio solapado de su intención de poner fin al plan de lucha. Los sectores residuales del kirchnerismo no se movilizaron y se adaptaron al inmovilismo de la CGT. Sin embargo, la gran industria estuvo completamente paralizada por la acción de la clase obrera. Las grandes plantas de las industrias centrales del país no tuvieron movimiento en sus máquinas. El ministro Nicolás Dujovne acusó que el paro le había "costado al país" 29 mil millones de pesos, en una admisión de que la clase trabajadora es la productora de la riqueza de la nación. A la vez, los gobernadores peronistas anticipan negociaciones para alcanzar las metas de reducción del déficit fiscal —es decir, mayor ajuste— y el presupuesto de 2019, que no es otra cosa que la aplicación de los planes antipopulares del FMI.