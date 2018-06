El mandato histórico de las universidades en particular y de cualquier acuerdo institucional en general parte de un adecuado diagnóstico de época. Los revolucionarios de aquel 18 lo entendieron, los de este 18 no. Esta declaración anticipatoria podría haber sido redactada en 1950, nadie lo notaría. Sin embargo, el mundo es bien diferente a como lo era en 1950, radicalmente diferente, por internet, por la producción colaborativa, por los libros digitales y la lectura hipertextual, por la robótica que genera conciencia y la inteligencia artificial, por las redes sociales y la ubicuidad del acceso al conocimiento, por los repositorios digitales gratuitos de contenido de cualquier tipo, al alcance de un clic, porque la ciencia ha hablado de lo mal que estuvimos enseñando durante siglos. ¿Acaso esta época se parece en algo a las anteriores? ¿Acaso no hubiese sido atinado al menos presentarla de tal manera, aun a riesgo de no tener ideas originales para enfrentarla, aprovecharla, hacerla jugar a favor de aquellos problemas que todavía no logramos resolver? No hacerlo no habla de una omisión, sino de una deshonestidad que lastima.