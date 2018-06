Formas de pago y financiación. Si bien recientemente entró en vigencia la obligatoriedad de aceptación de tarjetas para todo tipo de comercios, en muchos de los locales independientes es habitual que esto no se cumpla; especialmente cuando hace poco de su instrumentación y que aún no se han conocido las consecuencias de su desatención. Esto no ocurre en los locales que son franquicias de grandes marcas, ya que las grandes marcas franquiciantes lo exigen a sus franquiciados desde hace ya bastante tiempo. Y los consumidores lo saben; por ello, si por algún motivo precisan abonar sus compras con estos métodos (porque no disponen efectivo en ese momento, porque aún no cobraron su sueldo, etcétera) su primera opción en una franquicia.