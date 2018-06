Intelectualmente, conocí a Krauthammer en 1990, cuando yo tenía 21 años de edad. Era todavía la prehistoria de la tecnología —sin internet, sin Facebook, sin Whatsapp—, lo que tornaba casi imposible para un joven argentino leer a un comentarista que publicaba en The New Republic, Time y The Washington Post. Eran tiempos de la primera intifada y por casualidad cayó en mis manos la traducción al español de uno de sus artículos, titulado "Juzgando a Israel". Un clásico del género de la defensa de esa pequeña nación. Marcó un estándar para entender la compleja dinámica que guía las relaciones de la prensa con el Estado judío. Tuve que esperar varios años hasta dar con otro artículo suyo, también al azar, esta vez en una clase de inglés, cuando la maestra ofreció para el debate otro de sus ensayos. Pero fue cuando me desplacé a Jerusalén a cursar un posgrado y me suscribí al Jerusalem Post que advertí nuevamente su nombre, cada vez que ese diario reproducía alguna columna suya. Rápidamente me convertí, como muchos otros, en un fan consumado. El inicio del siglo XXI me encontró residiendo en Washington, ciudad en la que esperaba ansioso el arribo de los viernes, día de su columna en The Washington Post.