Podrán cambiarse funcionarios, y hasta intervenir el Banco Central, como se ha hecho con el pase del Ministro de Finanzas y la salida de Federico Sturzenegger, e incluso acordado un nuevo acuerdo de asistencia con el Fondo Monetario Internacional, pero la Argentina no logrará abatir la inflación y revertir el recurrente proceso de parar y arrancar (stop and go) que la mantiene estancada internamente, pero en franca caída en el plano internacional, sino se toma conciencia de que más que reactivar los controles directos e indirectos de los precios, sea de los bienes y servicios, como del dólar y del dinero (tasas de interés), hay que trabajar y mostrar todos los días acciones que conduzcan a la baja real del gasto público y aumento de la productividad del Estado.