Es la Iglesia, a través de un documento emitido por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, la que se expresó en esa misma dirección, solicitando que las políticas de ajuste no se practiquen sobre los pobres y que se consolide la democracia, para saldar la deuda con los descartados. Ante esto, el diputado Amadeo me decía que cree que están siendo un "poquitito injustos", dado que su Gobierno destina el 60% del presupuesto al gasto social. He aquí un problema de concepción política: creer que el rumbo es correcto porque el mayor gasto va a lo social es no admitir el problema. Y el problema es, una vez más, la falta de un proyecto que achique ese gasto a través de políticas que fomenten la producción y el trabajo. Y esto no solo no lo entiende el Gobierno de Macri, tampoco lo entendió ni se ocupó el Gobierno de Cristina de Kirchner. Así como los números de un presupuesto describen la preocupación de un gobernante, también hablan de las deficiencias y los errores que la política comete. Sin acordarlo ni proponérselo, Cristina de Kirchner y Mauricio Macri han hecho con esto —la no resolución del problema de la pobreza— la primera política de Estado.