Aunque no soy psicólogo deportivo, y tampoco me siento capacitado para analizar, con lujo de detalles, el desempeño de Argentina durante este Mundial, me atrevería a sugerir a los futbolistas del grupo comandado por Leo Messi y Javier Mascherano, que abandonen cuanto antes el modo vendetta y que el próximo sábado se concentren en jugar sencillo y enfocados, porque Francia no parece Nigeria, y llega hasta acá con ocho años de trabajo coherente y constante.