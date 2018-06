Pero no debemos olvidar que esto ya ha sucedido antes, ya que en el pasado existían profesiones tradicionales que en la actualidad no, como por ejemplo el trabajo del lechero, o aquellos oficios que en la actualidad no tienen lugar. En adhesión, el avance de las tecnologías ha dado y sigue dando lugar a nuevos puestos que antes no conocíamos, como head of data o desarrolladores de aplicaciones.