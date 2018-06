Rusia está orgullosa de su presente aunque quede pendiente su gran desafío del desarrollo económico a lo Alemania, sin pasar por las humillaciones y los padecimientos del pueblo alemán pos 1945. Es un pueblo sensible que, cuando realiza desfiles como el de cada 9 de mayo (Día de la Victoria, sobre el nazismo), no lo hace por vocación belicista, como creen algunos en Londres, París o Washington, sino para recordar a sus 27 millones de muertos. Una potencia energética que, lejos de ser un provocador serial a nivel global, solo actúa con prudencia defensiva y reactiva, tratando de que no acallen su voz en la arena internacional y respeten su esfera de influencia histórica. A contramano de la construcción mediática occidental, que le endilga a la Rusia de Putin desde hackeos y genocidios hasta asesinatos de espías, el presente está cada vez más lejos de reproducir la penurias del pasado en aquel gran país de talentosos artistas, científicos y poetas.