El triunfalismo no es otra cosa que un signo de inseguridad, de falta de confianza en uno mismo. No pretendo encontrar en el fracaso un lado positivo (como en los libros de autoayuda), porque simplemente no lo tiene. Lo positivo no es el fracaso, lo positivo es el coraje de intentarlo, el coraje de enfrentarse a la posibilidad de fallar y aun así no retroceder.