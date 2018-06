En primer lugar, la obligatoriedad horizontal del precedente de la Corte Suprema no existe como tal en nuestro país. En palabras simples, nuestra Corte Suprema no se considera a sí misma obligada a resolver un caso de forma idéntica a como lo hubiera resuelto la propia Corte en casos similares anteriores. Es decir que, así como en FAL se sostuvo la constitucionalidad de la despenalización del aborto en casos de violación, hoy la Corte podría, en una nueva sentencia, afirmar su inconstitucionalidad. Los vaivenes jurisprudenciales no son ajenos a la historia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo atestiguan las sentencias en materia de despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal: Colavini, Bazterrica, Capalbo, Montalvo y Arriola.