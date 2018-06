Para terminar: cada crisis, se sabe, crea una oportunidad. Siempre que se sepan identificar los errores y se esté dispuesto a corregirlos, desde luego. En este caso, no estaría mal comenzar por la humildad. Abandonar la presunción que nos ha llevado a pensar que lo que empezaba contratando a un técnico que ya tenía contrato podía terminar bien; la soberbia de no planificar confiando en la inspiración divina; la altanería de querer pasársela por arriba de la cabeza a un delantero croata en el área propia; la suficiencia de desconocer la autoridad de un entrenador que será pésimo pero es el que tenemos y es, también, el que el equipo pidió. Porque lo horrible no es perder. Perder se puede perder siempre. Les sucede, antes o después, a todos los equipos que fueron al Mundial menos a uno. Lo terrible es perder sin ideas, sin dignidad ni honor y en medio del caos; no mostrando lo bueno, que también tenemos, sino una selección de lo peor.