Vivimos una indiscutible decadencia donde algunos grupos se convirtieron en mucho más poderosos que el mismo Estado. Ser patriota obliga a enfrentarlos, la religión es también un derecho de los pueblos. Ellos no respetan mis creencias sabiendo el profundo desprecio que me genera su codicia. El Papa habla y ellos gritan, los desnuda y les duele, eterna expresión del fariseo, "sepulcros blanqueados". La Iglesia vuelve a encontrarse con los pobres, con los pueblos, nada más significativo que el enojo de los ricos. No es que no crean en Dios, es tan solo que odian a los humildes, y está a la vista.