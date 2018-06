En Estados Unidos, en 1776 había cuatro millones de colonos blancos, más medio millón de esclavos. De ese dato del censo se ha pasado al abigarrado panorama actual. Si a Trump no lo cegara el racismo, si no pensara que los inmigrantes "infestan" al país, se daría cuenta de que el mestizaje cultural y étnico no solo enriquece a Estados Unidos, sino que es el inevitable destino de una nación exitosa como esta, que ya pasa de 320 millones de habitantes de todos los colores y orígenes.