Hay gente que parece no haberse enterado que los tiempos están cambiando y muy rápido; que todo se comunica y conoce en cuestión de segundos, y que la huella digital permite la inmediata identificación de los despistados. Que no solo cambia la manera en que nos comunicamos e informamos, sino que además hay nuevos paradigmas, un fuerte cambio de la escala de valores. Hay cosas con las que no se jode más. Una marca epocal que penaliza rápidamente a los que no se dieron cuenta o se hacen los distraídos.