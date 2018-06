No hay actividad posible si no tiene vigencia el respeto recíproco. Nada queda en pie si esto no se toma en serio y, sobre todo, se procede en consecuencia. Cada uno debe estudiar los fundamentos o por lo menos los aspectos elementales de la convivencia civilizada. No vale decir que no tienen tiempo, porque por ese camino, tarde o temprano, se quedarán sin lo suyo que les será arrancado por la fuerza.