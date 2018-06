Pero como aquí no se trata de formar biológicamente una generación de guerreros, lo de Pichetto parece aproximarse más a lo expuesto por Elisa Carrió cuando afirmó que "las manipulaciones en el debate por el aborto mostraron lo peor de la política corrupta de los últimos años". O a las afirmaciones de Jorge Bergoglio desde Roma, con las que ella se identificó en el documento que hizo público: "El aborto es nazismo de guantes blancos…". "Me preocupa -escribió Carrió- la fragilidad y el hedonismo de un amor líquido que termina destrozando los cuerpos de las mujeres jóvenes y descartando la potencia de vida de niños con capacidades diferentes". O también a la afirmación de Julio Bárbaro: "…los partidos tradicionales se fueron disolviendo …la riqueza impuso sus normas a la democracia y el ateísmo enfrenta a la fe, al creyente… y a la religión, la expresión más acabada de la decadencia de la humanidad". O a lo de José Luis Gioja que categóricamente sostuvo: "El que está concebido para nacer debe nacer". O al padre Pepe Di Paola: "El plan que hay detrás (del aborto) sin duda es el del control de la natalidad y que los hogares de las familias pobres tengan menos hijos". Y, apuntando también al costado eugenésico del aborto legal: "Este plan siniestro tiene otra cara, que es poder medir el hijo que se quiere tener. (…) Es ponerse en el lugar de Dios que para mi es el gran pecado. Decidir quién vive y quién no".