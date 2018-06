Las fotos son elocuentes: Hay muchos mármoles travertinos que no se limpiaron. Están sucios, rajados o chorreados. En los bajorrelieves de alto valor artístico siguen germinando plantitas que no fueron sacadas. Las lajas quedaron rajadas o pusieron otras que no se corresponden con las pactadas. No se impermeabilizó como se había comprometido y sigue habiendo goteras. Usaron herramientas que en la época de la creación de la rueda ya eran rudimentarias. Y mucho más. Basta que el lector se asome a las fotos, se insiste. De lo que había que reparar, con suerte se hizo el 40 por ciento.