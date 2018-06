Estoy muy agradecido con ustedes, pero me gustaría hacerles otro humilde pedido. Como veo que están tan interesados en la salud pública… Gracias a Dios, si no fuera por ustedes, ¡morirían miles de mujeres por abortos clandestinos! Quería pedirles si también podían ocuparse de impulsar nuevas propuestas de prevención de accidentes o promover alguna nueva ley de tránsito para cuidar a todos los que mueren por accidentes viales. Sobre todo a los menores de 40, ya que esta es su principal causa de muerte. Y si no les molesta, también me gustaría que encuentren alguna forma para bajar la tasa de mortalidad por infecciones, ya que es otra gran causa prevenible. Tengo un particular interés por la tuberculosis, una enfermedad que muchos piensan que solo está en las películas, para la cual existe vacuna, pero sigue aumentando en nuestro país. O el HIV que todos conocen, pero sigue siendo muy prevalente. Les pido esto por todos los que mueren por esas causas, porque los considero igual de importantes que las mujeres que ya salvaron ustedes, pero nadie revolea pañuelos por ellos… O quizás solo sea que a nadie le interesa o que producen menos rating que el aborto.