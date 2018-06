Por otro lado, vamos a imaginar que la política de la ministra Bullrich logrará lo que no se logra en ningún lugar del mundo y que no haya más sustancias ilícitas en el mercado clandestino. Pregunto: ¿Qué hacemos con el alcohol? (claramente el principal problema en cuanto a sustancias. Dicho sea de paso, ¿alguien piensa en regular su publicidad?) ¿Qué hacemos con los psicofármacos legales pero que se usan ilegalmente cuando no son recetados?