Insisto, descreo que le sume votos a Cambiemos. Es probable se los retacee. De aprobarse el proyecto, que tendría además sus serios reparos constitucionales, el rédito político real será para los sectores de izquierda que siempre han tenido como bandera la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Lamentable el papel de Cristina de Kirchner, quien durante su gobierno nunca reparó en la inequidad social de las mujeres que mueren por aborto, pero ante la inevitable ola verde no repara en cambiar de postura juntos a los integrantes de su bloque, que hasta hace dos meses juraban que el proyecto no pasaría Diputados y, de hacerlo, no lo aprobarían en el Senado.